أقوى زعماء العالم يطالبون النساء بمزيد من الأطفال

ثلاثة سياسيين من بين أقوى زعماء العالم يتفقون على شيء واحد: ينبغي أن تُنجب النساء في بلدانهم أكبر عدد ممكن من الأطفال. والشهر الماضي، أدلى زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، بتصريحات حثّوا فيها نساء بلدانهم على المضي قدماً لخدمة أوطانهن من خلال إنجاب مزيد من الأطفال.

وقاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الركب على هذه الجبهة، حيث قال للاتحاد النسائي لعموم الصين، المرتبط بالحزب الشيوعي، في أكتوبر، إن النساء يجب أن يساعدن في تأسيس «اتجاه جديد للأسرة». وعلاوة على ذلك، قال شي إنه يريد من الشعب الصيني أن «يعمل بنشاط لنشر ثقافة جديدة للزواج والإنجاب، وتعزيز توجيه الشباب بشأن الزواج والولادة والأسرة».

وفي 28 نوفمبر، حثّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النساء الروسيات على العودة إلى جذورهنّ، والإنجاب مثل «جداتهن العظيمات سبعة أو ثمانية، أو حتى أكثر من الأطفال».

وقال بوتين في مجلس الشعب الروسي العالمي في موسكو: «دعونا نحافظ على هذه التقاليد الممتازة. يجب أن تصبح الأسر الكبيرة هي القاعدة، وأسلوب حياة لكل الشعب الروسي». وأضاف: «الحفاظ على عدد سكان روسيا وزيادته هو هدفنا للعقود المقبلة وحتى للأجيال المقبلة، هذا هو مستقبل العالم الروسي، روسيا الأبدية التي عمرها 1000 عام».

وفي الرابع من ديسمبر، قدّم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اعترافاً نادراً بانخفاض معدل المواليد في البلاد، وحثّ نساء كوريا الشمالية أيضاً على إنجاب مزيد من الأطفال.

وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطني الخامس للأمهات، أشاد كيم بالمرأة الكورية الشمالية و«بعقلها الوطني الذي يشبه الجوهرة وعرقها الثمين، وبالجهود المضنية والمزايا التي قدّمتها أثناء ولادة العديد من الأطفال وتربيتهم في أيام الشدة والصعوبات»، بحسب صحيفة بيونغ يانغ تايمز. وأضاف كيم: «عندما تفهم جميع الأمهات بوضوح أن إنجاب العديد من الأطفال أمر وطني وتقوم بذلك بشكل إيجابي، فإن قضيتنا المتمثلة في بناء دولة اشتراكية قوية، يمكن تسريعها بشكل أفضل». لكن ليس فقط الزعماء هم مَن ينادون بزيادة عدد المواليد، وإنما يدعو الرجال الأقوياء الذين يعيشون في مجالات نفوذ أخرى أيضاً إلى التكاثر. أحد أكبر أثرياء العالم، إيلون ماسك، قال ذات مرة، إنه ينوي الاستمرار في الإنجاب طالما كان أباً صالحاً. وغرّد ماسك - وهو أب لعشرة أطفال معروفين من ثلاث أمهات مختلفات - في يوليو 2022: «أبذل قصارى جهدي للمساعدة في أزمة نقص السكان. إن انهيار معدل المواليد هو أكبر خطر تواجهه الحضارة على الإطلاق».

عن «بزنس إنسايدر»

. حثّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء الروسيات على العودة إلى جذورهنّ والإنجاب مثل «جداتهن العظيمات سبعة أو ثمانية، أو حتى أكثر من الأطفال».