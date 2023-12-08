بايدن يعشق كرة القدم الأميركية وأوباما السلة وبوش الأب البيسبول

ارتبط حب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لكرة القدم الأميركية بأيام دراسته الثانوية في أكاديمية أرشمير في كليمونت بولاية ديلاوير، واكتسب شهرة بسبب مهارته في اللعب. وبعد تخرّجه، حمل شغفه بالرياضة إلى المستوى التالي عندما التحق بجامعة ديلاوير. وخلال فترة وجوده في الجامعة، انضم بايدن إلى فريق كرة القدم الجديد كلاعب خط وسط، واستمر في إظهار التزامه وتصميمه.

وعلى الرغم من أنه لم يكن لاعباً نجماً، فإن زملاءه أعجبوا بمثابرته وصفاته القيادية. وكان وجود بايدن في الميدان مثالاً على قدرته على المثابرة، والعمل بشكل تعاوني لتحقيق هدف مشترك.

كما علّمته مسيرته الكروية الجامعية دروساً قيّمة في الحياة، حيث إن التحديات التي واجهها في الميدان عكست العقبات التي سيواجهها لاحقاً في رحلته السياسية. لقد علمته تجاربه في كرة القدم، أهمية المرونة والقدرة على التكيف والعمل الجماعي، وهي الصفات التي من شأنها أن تصبح مفيدة في مساعيه السياسية.

باراك أوباما

وفي حين أن الرئيس السابق باراك أوباما، يحتفظ بمكانة خاصة لكرة السلة، فإن الرياضة الأقرب إلى قلبه خلال فترة رئاسته، كانت الغولف. وهذا الرئيس الذي كان حبه الطويل للرياضة علامة مميزة لفترتيه في البيت الأبيض، لعب الغولف أكثر من أي قائد أعلى، منذ عهد الرئيس دوايت أيزنهاور. وخلال السنوات الثماني التي قضّاها أوباما في منصبه، لعب أكثر من 300 جولة.

بيل كلينتون

كان كلينتون من عشاق الرياضة المتحمّسين طوال حياته، وكثيراً ما كان يحضر الألعاب بجميع أنواعها، بل مارس العديد من الألعاب الرياضية عندما كان شاباً. بدأ لاعب كرة سلة في دوري كنيسته، وذكر أكثر من مرة أنه كان هداف الفريق. واستمر حب كلينتون لكرة السلة خلال سنوات البلوغ، وشاهد ذات مرة مباراة نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين في هيت توتنهام، مع مالك فريق دالاس، مافريكس مارك كوبان، بينما كان الاثنان في شيكاغو في الوقت نفسه عام 2013. وقال كوبان عنه: «يعتقد الناس أنني مجنون بمشاهدة المباريات، لكن الرئيس كلينتون يتفوق عليّ في ذلك، يا إلهي، إنه مجنون.. حتى دخلت هيلاري زوجته في حياته».

جورج بوش الأب

بعد خدمته في الحرب العالمية الثانية، عاد جورج بوش إلى وطنه والتحق بجامعة ييل، وسرعان ما أصبح نجم فريق البيسبول في المدرسة. اختير بوش قائداً للفريق، وقاد المدرسة إلى نهائيات أول جولتين من بطولة الكلية، على الرغم من خسارتها مرتين، أمام كال، وجامعة جنوب كاليفورنيا، على التوالي. وكان حب بوش للعبة البيسبول ينعكس على أبنائه، وخصوصاً ابنه الأكبر جورج جونيور الذي أصبح شريكاً في ملكية فريق تكساس رينجرز، قبل انتخابه حاكماً لولاية تكساس، ورئيساً للولايات المتحدة في نهاية المطاف، تماماً مثل والده.

• بعد تخرّجه، حمل بايدن شغفه بالرياضة إلى المستوى التالي عندما التحق بجامعة ديلاوير. وخلال فترة وجوده في الجامعة، انضم بايدن إلى فريق كرة القدم الجديد كلاعب خط وسط، واستمر في إظهار التزامه وتصميمه.

• يحتفظ الرئيس السابق باراك أوباما بمكانة خاصة لكرة السلة، إلا أن الرياضة الأقرب إلى قلبه خلال فترة رئاسته كانت الغولف.