ميغان ماركل تفكر في الترشح للكونغرس الأميركي

يعتقد النخبة في ولاية كاليفورنيا أن زوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، تفكر في ترشيح نفسها لمنصب عضو الكونغرس، بعد وفاة عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا ديان فاينستاين، الأسبوع الماضي.

وفي الحقيقة، فإن اهتمام دوقة سوسكس بهذا الترشيح ليس سراً كبيراً، إذ سبق أن كانت تطلب التوجيهات من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسم للاستعداد لمثل هذه الخطوة. وقال أحد كبار المانحين للحزب الديمقراطي المقرب من حاكم كاليفورنيا نيوسم، الذي سيختار بديلاً لديان فاينستاين، لصحيفة الديلي ميل «ميغان هي بعيدة المنال، ولكن في ظل الجنون الذي يلف السياسة الأميركية في هذه الأيام فليس هناك أي شيء مستحيلاً»، مضيفاً «لقد حدثت أشياء أكثر جنونا من ذلك بكثير».

وكانت فاينستاين في فترتها السادسة في الكونغرس الأميركي عندما عانت مشكلات صحية كبيرة طوال عام كامل. وفي فبراير الماضي، أعلنت عضو الكونغرس فاينستاين أنها لن تعيد ترشيح نفسها عام 2024، بالنظر إلى وضعها الصحي، وتفضل التخلي عن منصبها. ونشر كبير مساعديها بياناً يوم الجمعة الماضي. قال فيه «للأسف توفيت عضو الكونغرس فاينستاين الليلة الماضية في منزلها في واشنطن العاصمة. وتعتبر وفاتها خسارة كبيرة لكثيرين، بدءاً من الذين أحبوها واهتموا بها، وانتهاء بسكان كاليفورنيا الذين كرست حياتها لخدمتهم. ولم تنسحب فاينستاين من أي معركة عادلة وصحيحة. وكانت دائماً مستعدة للعمل مع الجميع، حتى الذين تختلف معهم، إذا كان ذلك يعني حياة أفضل لسكان كاليفورنيا أو لمصلحة أميركا». و«قلة من النساء يمكن أن نطلق عليهن لقب عضو كونغرس، أو رئيس، أو أم أو جدة. لقد كانت فاينستاين قوة من قوى الطبيعة التي صنعت تأثيراً كبيراً في حياتنا وولايتها. لقد تركت إرثاً استثنائياً ولا يمكن إنكاره. وهناك الكثير الذي يمكن قوله عن هذه المرأة وما فعلته، ولكن الآن يجب أن نحزن لوفاة الرئيسة المحبوبة والمعلمة والصديقة».