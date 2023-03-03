المتظاهرون يحاصرون زوجة نتنياهو في صالون تصفيف شعر

بعد مرور ثلاث ساعات من الحصار، تم إخلاء سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أحد صالونات تصفيف الشعر في تل أبيب، وفق الإعلام الإسرائيلي. وأخرجت قوات الأمن سارة من الصالون، حيث كان مئات الآلاف من المحتجين يحاصرون الصالون، ويمنعونها من مغادرته.

وتظاهرت قوات الأمن بأنها لاتزال في داخل الصالون، بينما كانوا قد أخرجوها في سيارة وغادرت المكان بسرعة. ولم تغادر القوات المكان حتى أصبحت السيارة التي تقل زوجة نتنياهو بعيدة عن المكان.

وكتب رئيس حزب «الوحدة الوطنية» بيني غانتس، في تغريدة يقول: «أدعو المتظاهرين إلى أن يتركوا زوجة رئيس الحكومة تعود إلى بيتها. وأنتم واصلوا حمل الأعلام والتعبير عن موقفنا الأخلاقي. وسنواصل العمل معاً بمختلف الطرق القانونية، لوقف هذا الانقلاب».

من جهته، ندد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه بالمتظاهرين بوصفهم «فوضويين»، بعد أن احتشدوا خارج صالون تصفيف الشعر في تل أبيب، حيث كانت زوجة نتنياهو داخل الصالون لتصفيف شعرها، خلال يوم اتسم بالتظاهرات العارمة احتجاجاً ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي.