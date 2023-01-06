خاسرة في انتخابات أريزونا تتوج نفسها «حاكمة حسب الأصول»

لعبت الجمهوريّة من أريزونا، كاري ليك، لعبة التخيل عندما توجت نفسها «الحاكمة المنتخبة حسب الأصول»، خلال مكالمة إلى قناة «ريل أميركز فويس» اليمينية هذا الأسبوع. وزعمت ليك، التي خسرت انتخاب حاكم الولاية، العام الماضي، أمام الديمقراطية، كاتي هوبز، وخسرت لاحقاً دعوى قضائية انتخابية، أن الانتخابات تم تزويرها «في وضح النهار»، قبل أن تمنح نفسها اللقب المزيف.

وأدت خصمها اليمين كحاكمة، يوم الإثنين، لكن هذا لم يمنع ليك من تقديم ادعاءها الأخير. وقالت ليك، التي أيدها الرئيس السابق دونالد ترامب، في انتخابات 2022 «كان عليهم أن يوقفوا كل المحطات، ويفعلوا ذلك في وضح النهار حتى يراها الجميع». وتابعت «الطريقة الصحيحة هي أننا نُنصب الحاكم الحقيقي، الحاكم المنتخب حسب الأصول، أنا هناك للعمل

مع المشرعين، لتغيير قوانيننا، ووضع بعض التعديلات الضرورية في القوانين. وبصراحة، نحتاج إلى استدعاء كل واحد من مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا». وعارضت ليك النتائج في مقاطعة ماريكوبا، حيث ورد أن الناخبين واجهوا صعوبات فنية في يوم الانتخابات، وطلبت من المحكمة، إما إعلانها فائزة أو إعادة الانتخابات في المقاطعة.وقدمت ليك أخيراً استئنافين، رداً على خسارة الدعوى الانتخابية، التي تضمنت أمراً من القاضي لها بتغطية 33 ألف دولار من الرسوم، التي دفعتها هوبز وفريقها القانوني، حسبما أفاد موقع «ذي أريزونا ريبابليك».

من جهته، قال المستشار الجمهوري في ولاية أريزونا، تشاك كوغلين، الأسبوع الماضي، إن منشورات ليك على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب «تدهور مؤسسات أريزونا»، سيضر بها. وقالت كوغلين «لا أعتقد حقاً أن لديها مستقبلاً في المساحة الانتخابية الخاصة بها هنا في أريزونا».

• 33000 دولار من الرسوم يتعين على كاري ليك دفعها بأمر من القاضي.