الحرائق تأتي على مناطق شاسعة في جنوب غرب فرنسا

اندلعت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا أول من أمس، دمرت 16 منزلاً وأحرقت 6000 هكتار من المزروعات وأجبرت نحو 6000 نسمة على إخلاء المنطقة التي تعرضت لحرائق ضخمة الشهر الماضي. وتعاني فرنسا، مثل بقية أوروبا، جفافاً وموجات حارة تسببا في حرائق غابات متعددة في أنحاء القارة خلال الشهرين الماضيين. وقالت السلطات المحلية في منطقة جيروند التي تنتشر فيها زراعة العنب في بيان إن «الحريق مستعر ويمتد الآن إلى منطقة لاندز»، مضيفة أنه تم حشد 500 من رجال الإطفاء.

وشهدت منطقة جيروند في جنوب غرب فرنسا في يوليو حريقين هائلين دمرا أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات ودفعت نحو 40 ألف شخص إلى ترك منازلهم. كما اندلعت حرائق في مناطق أخرى من البلاد، أحدها في منطقتي لوزير وأفيرون بجنوب فرنسا، حيث احترق بالفعل ما يقرب من 600 هكتار. وشب حريق آخر في منطقة مين إي لوار في غرب فرنسا، حيث أتي على 650 هكتاراً ويهدد 500 هكتار أخرى وفقاً للسلطات المحلية.

• تعاني فرنسا موجات حارة وجفافاً تسببا في حرائق غابات متعددة.