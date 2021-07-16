النجمة أوليفيا رودريغو تطل من البيت الأبيض دعماً لحملة التلقيح

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعربت النجمة الصاعدة لموسيقى البوب، المغنية أوليفيا رودريغو، البالغة 18 عاماً فحسب، من البيت الأبيض، أول من أمس، عن إعجابها بجهود إدارة الرئيس جو بايدن لتشجيع تلقي اللقاح ضد فيروس «كورونا».

ويعوّل البيت الأبيض على المغنية المراهقة، التي يبلغ عدد متابعيها عبر الشبكات الاجتماعية 28 مليوناً، لزيادة معدل التطعيم في صفوف الشباب الأميركيين.

وقالت رودريغو، في إطلالة مقتضبة خلال المؤتمر الصحافي المعهود للناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي «أنا معجبة بالعمل الذي يقوم به الرئيس (جو) بايدن وأنتوني فاوتشي»، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض.

وأضافت «من المهم إجراء محادثات مع أصدقائنا وأفراد أسرنا، وتشجيع الجميع خلالها على تلقي اللقاح».

وأبرزت أن تلقي اللقاح ضد «كوفيد-19» بات «أسهل من أي وقت مضى، نظراً إلى عدد مواقع (التطعيم) المتوافرة وسهولة العثور عليها».

ومن المقرر أن تسهم الفنانة الشابة، التي تحظى بشعبية واسعة لدى المراهقين، والتي اشتهرت خصوصاً بفضل أغنيتيها الأخيرتين «درايفرز لايسنس» و«غود فور يو»، في دعم حملة التحصين ضد «كورونا» من خلال تسجيل مقاطع فيديو تشجع على تلقي اللقاح.

وكانت أوليفيا رودريغو شاركت كممثلة في عدد من مسلسلات «ديزني»، قبل الانطلاق في مسيرتها الموسيقية.

ورغم حملة التلقيح الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة، يُعتبر الشباب الأميركيون من بين المجموعات الأقل إقبالاً على تلقي اللقاح.

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