أحداث وصور.. خبراء: حكومة سوجا لن توافق على تولي امرأة عرش اليابان

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

على الرغم من أن اليابان أطلقت في الآونة الأخيرة مناقشات رسمية حول كيفية تأمين انتقال مستقر للعرش الإمبراطوري، يرى الخبراء أنه من غير المرجح أن تتوصل لجنة حكومية إلى نتيجة للسماح بتولي امرأةٍ العرش، على الرغم من الدعم الشعبي الواسع للفكرة.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أمس، أن الخبراء من المثقفين والأكاديميين شككوا خلال مقابلات منفصلة في الآونة الأخيرة في أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا سوف يؤدي دور القيادة في تحقيق تغييرات جذرية في نظام انتقال العرش للورثة من الرجال فقط، على الرغم من تقلص عدد الورثة الرجال، مستشهدين بقاعدته السياسية الضعيفة.

وأشار ثلاثة أكاديميين شاركوا في نقاش حكومي سابق حول مستقبل الأسرة الإمبراطورية، إلى أن الفجوة الواسعة بين من يؤيدون صعود النساء إلى العرش أو صعود أباطرة منحدرين من خط الأم وأولئك المعارضين للفكرة لن تضيق سريعاً.

يذكر أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو (61 عاماً) لديه ثلاثة ورثة فقط هم: شقيقه ولي العهد الأمير فوميهيتو (55 عاماً)، وابن أخيه الأمير هيساهيتو (14 عاماً)، وعمه الأمير هيتاشي (85 عاماً). ولدى الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو ابنة واحدة عمرها 19 عاماً هي الأميرة إيكو.

• الفجوة الواسعة، بين من يؤيدون صعود النساء إلى العرش أو صعود أباطرة منحدرين من خط الأم وأولئك المعارضين للفكرة، لن تضيق سريعاً.

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