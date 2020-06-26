ترامب ينتقد ولايات بسبب إسقاط تماثيل تاريخية

المصدر: واشنطن ■د.ب.أ

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بعض الولايات، بسبب قيام متظاهرين بإسقاط تماثيل في البلاد.

وقال ترامب عبر حسابه على «تويتر»: «من المحزن جداً أن نرى ولايات تسمح لعصابات متنقلة، وفوضويين وممارسي أعمال النهب، وكثيرون منهم ليس لديهم فكرة عما يفعلون، ويمزقون تماثيلنا وآثارنا بشكل عشوائي»، مضيفاً أن بعض تلك التماثيل «أعمال فنية رائعة، ولكن جميعها يمثل تاريخنا وتراثنا الجيد والسيئ، على حدٍّ سواء».

وتابع: «من المهم لنا أن نفهم ونتذكر حتى في الأوقات المضطربة والصعبة، ونتعلم منها».

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في واشنطن، كريج كلابر، أنه تم الدفع بـ400 من عناصر الحرس لحماية المعالم الأثرية بناء على طلب الحكومة الأميركية.

وأضاف كلابر أن تلك القوات على أهبة الاستعداد لدعم الشرطة في المواقع الأثرية الرئيسة لمنع أي تشويه أو تدمير.

وأسقط متظاهرون في جميع أنحاء البلاد تماثيل ذات موروثات عنصرية في الأسابيع الأخيرة، وقاموا بتدميرها.

وانطلقت التظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية بعد وفاة جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي: «الكثير من الأشخاص الذين يسقطون التماثيل لا يعرفون حتى ما هي هذه التماثيل»، مضيفاً أنه سيوقع أمراً تنفيذياً لحماية التماثيل والآثار «قبل نهاية الأسبوع».

وأوضح أن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق مع مئات الأشخاص المتهمين بتشويه التماثيل والإضرار بمبانٍ.

الكثير من الأشخاص الذين يُسقطون التماثيل لا يعرفون حتى ما هي هذه التماثيل.

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