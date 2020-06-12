والد ترامب اعتقل في تظاهرة عنصرية بيضاء عام 1927

المصدر: خالد محمود ■القاهرة

كشفت تقارير نشرتها «نيويورك تايمز» وصحف أميركية أخرى أن فريد ترامب، والد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سبق أن ألقي القبض عليه عام 1927 لاشتراكه في تظاهرة نظمتها حركة «كو كلوكس كلان» العنصرية البيضاء في ذكرى يوم النصر الأميركي، بلغ عدد المشاركين فيها 1000 شخص.

وذكر التقرير أن المتظاهرين الذين كانوا يرتدون ملابس الجماعة العنصرية المميز، دخلوا في مواجهة مع قوات الشرطة رافعين شارة «نحن المولودون أميركيين بروتستانت»، كما هتفوا بشعارات المنظمة القائلة «علم واحد.. ومدرسة واحدة.. ولغة واحدة»، في إشارة منهم لرفض التعدد الأميركي وتمسك منهم بأولوية الأقلية الأنجلوساكسونية البيضاء في الانفراد بأميركا.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن فريد ترامب كان عمره 21 عاماً لحظة القبض عليه، وأنه ضبط ضمن ستة أشخاص حكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة بينما هو أطلق سراحه. وأضافت الصحيفة أن مذكرة اعتقاله عليها إشارات الى مكان سكناه في 24-175 دفنوشايرورد-جاميكا، وهو العنوان نفسه الذي توثقت الصحيفة عبر مطالعتها لإحصاء 1930 من سكن فريد ترامب فيه.

ولم تحدد الصحيفة طبيعة الدور الذي قام به فريد ترامب في التظاهرة، لكنها أشارت الى أنه «قد وجهت إليه تهمة رفض أوامر الشرطة في التفرق».

وكان دونالد ترامب قد ووجه بتسريبات متفرقة من هذه المعلومات في حملته الانتخابية عام 2015، لكنه نفى صحتها وظل يردد بعصبية لأكثر من 10 مرات بصيغ مختلفة «هذا غير صحيح بالمرة».

كما نفى ترامب أيضاً ما وجه إليه في الحملة ذاتها من اتهامات بوجود صلة له مع عضو الـ«كوكلوكس كلان» ديفيد روك، بعدما صرح الأخير في فيديو بثته «انديان بوليس ستار»: «نحن مصممون على استرداد بلدنا أميركا، وسيحقق وعودنا دونالد ترامب، ولهذا سننتخبه»، في إشارة الى ما يردده أنصار التفوق الابيض عن أملهم في قصر أميركا على ذوي الأصول الأوروبية.

من جهتها، ذكرت مجلة «فوروارد» الأميركية ان إدارة حقوق الانسان بوزارة العدل الأميركية حققت مع ترامب الأب عام 1973 بتهمة منع التأجير العقاري للسود، مستغلاً وضعه كرئيس مجلس إدارة شركة ترامب مانيجمنت كومباني، كما أشارت المجلة الى كتابة أيقونة الويسترن وودي جوتريث، قصيدة شهيرة، عنوانها «ترامب العجوز»، تدين كلماتها ممارسات ترامب الأب العنصرية، وأن القصيدة تحولت الى أغنية ذائعة الانتشار.

إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل الأميركية حققت مع ترامب الأب عام 1973 بتهمة منع التأجير العقاري للسود.

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