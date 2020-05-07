سويسرا والنمسا وجهتا الألمان المفضلة للهجرة داخل أوروبا

المصدر: فيسبادن (ألمانيا) - د.ب.أ

أظهرت الإحصاءات الرسمية أن سويسرا هي وجهة الهجرة الأكثر تفضيلاً للألمان في أوروبا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا، أمس، بمناسبة يوم أوروبا، الموافق التاسع من مايو، أن نحو 1.2 مليون ألماني لديهم مقر سكني خارج بلادهم في أوروبا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، بلغ عدد الألمان المقيمين في سويسرا، العام الماضي، نحو 306 آلاف ألماني، بزيادة قدرها 1600 ألماني، أو 0.5%، مقارنة بعام 2018.

وحلت ثانياً النمسا، إذ بلغ عدد الألمان المقيمين فيها، العام الماضي، 192 ألفاً، بزيادة قدرها نحو 5600 ألماني، أو 3%، مقارنة بعام 2018.

ويفضّل الألمان الهجرة إلى سويسرا والنمسا لقربهما من بلدهم، وغياب الحاجز اللغوي.

وحلّت في المرتبة الثالثة بريطانيا، حيث أقام فيها، العام الماضي، نحو 142 ألف ألماني، بتراجع قدره 13 ألفاً و400 ألماني، أو 9%، مقارنة بعام 2018.

ويتراجع عدد الألمان المقيمين في إسبانيا منذ سنوات، لكنه ثابت إلى حد كبير منذ عام 2018.

يتراجع عدد الألمان المقيمين في إسبانيا منذ سنوات، لكنه ثابت إلى حد كبير منذ عام 2018.

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