زعيمة حزب ميركل تدعو إلى التركيز على المحتوى بدلاً من الجدل حول المرشح للمستشارية

المصدر: لايبتسيج (ألمانيا) - د.ب.أ

دعت رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى التركيز على المحتوى، بدلاً من الجدل حول الأفراد والمرشحين للمستشارية خلفاً لميركل، وذلك قبل المؤتمر الحزبي العام المنتظر لحزبها.

وقالت أنيجرت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة الدفاع الألمانية، أمس، لقناة «إن تي في» التلفزيونية الألمانية: «نعتزم ويتعين علينا - من وجهة نظري - أن نركز قبل كل شيء على المحتوى».

وأضافت أنه ليس هناك أي خارطة طريق لمسألة المرشح للمستشارية، موضحة أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في مؤتمر حزبي في العام المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرار هناك، وأضافت أنه لهذا السبب يتعين على الحزب حالياً «التركيز على الموضوعات»، كي يعرف المواطنون أي المحتويات التي سيختارونها.

وأشارت إلى أن عدم وجود المستشارية ورئاسة الحزب في يد واحدة حالياً يعد وضعاً انتقالياً، وقالت: «إنه وضع ندفع خلاله الحزب إلى الأمام، ونقوم بتغيير الحزب خلاله أيضاً، ما يجلب حالة من الاضطراب والنقاشات المصاحبة».

يشار إلى أن المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي سيبدأ اليوم الجمعة في مدينة لايبتسيج شرق ألمانيا.

وكان الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، فريدريش مرتس، نفى أي توقعات بشأن تمرد أنصاره على رئيسة الحزب كرامب-كارنباور.

يذكر أن كرامب-كارنباور فازت على مرتس في انتخابات رئاسة الحزب قبل عام تقريباً، ويتم النظر للاثنين حالياً على أنهما متنافسان على الترشح للمستشارية خلفاً لميركل.