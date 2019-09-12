استمرار انقطاع الكهرباء في 430 ألف منزل في اليابان بعد إعصار فاكساي

المصدر: طوكيو - وكالات

أعلنت شركة الكهرباء في اليابان، أمس، أن 430 ألف منزل مازالت تعاني انقطاع الكهرباء بالقرب من طوكيو، وذلك بعد إعصار قوي.

وكان إعصار فاكساي قد ضرب منطقة طوكيو، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات والتسبب في حدوث أضرار لأعمدة الكهرباء، وفي مقاطعة تشيبا، أدى الإعصار لإسقاط عمود لتوصيل الكهرباء.

كما تسبب الإعصار في تعطيل حركة المرور في منطقة طوكيو الكبرى خلال ساعات صباح الإثنين الماضي، حيث توقف العديد من خدمات القطارات، وتم استئنافها تدريجياً، ولكن ظل العديد من الخطوط متوقفة حتى الساعة 8 صباحاً، ما أثر في عدد كبير من الركاب.

كما علقت الجهة المشغلة لقطارات الرصاصة شينكانسين، التي تربط بين طوكيو وأوساكا خدمات 117 قطاراً الأحد الماضي، وأوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان خدمات جميع القطارات في منطقة طوكيو الكبرى يوم الإثنين الماضي.

ويؤثر الإعصار فاكساي بشكل سلبي في وسائل النقل باليابان، حيث أُلغي أكثر من 200 رحلة طيران ليومي الأحد والاثنين الماضيين، ودعت شركات الطيران المسافرين إلى التحقق من أحدث المعلومات على مواقعها الإلكترونية ومصادر أخرى.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن موجة حر شديدة ضربت البلاد أول من أمس، ما أسفر عن مقتل شخصين من كبار السن بسبب ضربة شمس، كما جرى نقل عشرات آخرين لمستشفى في المقاطعة، الواقعة شرق العاصمة اليابانية.

وأوضحت شركة الكهرباء أنها لا تعرف متى سوف تستطيع إعادة خدمات الكهرباء في جميع المنازل. وقد انخفضت قوة الإعصار، أول من أمس، إلى إعصار موجي فوق المحيط الهادئ.

- تسبب إعصار

فاكساي القوي

في تعطيل حركة

المرور بمنطقة

طوكيو الكبرى.