وزير إيطالي يهدّد بمقاضاة رئيس المفوضية الأوروبية

المصدر: عن «يورو نيوز»

هدّد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، بمقاضاة رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، متهماً إياه بالإضرار باقتصاد بلاده، والتسبب في زيادة كلفة الديون الايطالية، بعد أن شبّه إيطاليا باليونان. وجاء تهديد سالفيني، وهو أيضاً وزير داخلية إيطاليا وزعيم حزب رابطة أقصى اليمين، بعد أن ارتفع العائد على السندات المالية الإيطالية إلى أعلى مستوى له في أربعة أعوام ونصف العام، مسجلاً زيادة بنسبة 3.4٪، فيما تراجعت قيمة الأسهم الإيطالية. ومضى سالفيني قائلاً: «إن يونكر، كان يمكنه أن يوفر علينا هذه المتاعب». وأضاف سالفيني: «يجب عليه شرب كوبين من الماء قبل أن يفتح فمه، والتوقف عن نشر التهديدات غير الموجودة أصلاً، أو علينا أن نقاضيه عن الأضرار». وكان يونكر ذكر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تعهد الائتلاف الحاكم الإيطالي بالمضي قدماً بميزانية ذات عجز من شأنه أن يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال سالفيني إن بروكسل تبالغ في مدى تأثير العجز المتوقع في الميزانية، والبالغ قدره 2.4%، للسنوات الثلاث المقبلة. وقال إن ارتفاع كلفة تمويل ديون إيطاليا كان خطأ مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذين خوفوا المستثمرين وزادوا الفجوة، وهي الفرق بين تكاليف الاقتراض الإيطالية والألمانية. وأضاف سالفيني: «إن كلمات وتهديدات يونكر، وغيره من البيروقراطيين الأوروبيين، تجعل هذه الفجوة تتسع أكثر، وذلك بهدف مهاجمة الحكومة والاقتصاد الإيطالي».