النيجر تسحب ترخيص عمل منظمة إنسانية فرنسية

سحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر ترخيص عمل منظمة «أكتد» الإنسانية الفرنسية، وسط توتر في العلاقة بين الحكام العسكريين للبلاد والمستعمر السابق.

وتنشط «أكتد» في الدولة الإفريقية الفقيرة منذ عام 2009، مولية اهتمامها بشكل خاص بالنازحين جراء النزاع في النيجر.

وأفادت وزارة الداخلية النيجرية بأنه «تم سحب ترخيص العمل الممنوح للمنظمة غير الحكومية المسماة (أكتد) اعتباراً من أمس»، من دون إعطاء سبب لهذه الخطوة.

كما تم أيضاً سحب ترخيص منظمة أخرى غير حكومية هي «آيه بي بي إي».