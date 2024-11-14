ترامب يعيّن إيلون ماسك على رأس وزارة «الكفاءة الحكومية»

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أنه سيعهد إلى إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ«الكفاءة الحكومية»، مهمتها خفض الهدر.

وقال ترامب في بيان: «هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان معاً الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، وخفض الهدر في النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، وهو أمر ضروري لحركة (إنقاذ أميركا)».

ووصف ترامب هذه الإدارة الجديدة بأنها «مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي»، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أميركية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ترامب: «أتطلع إلى أن يقوم إيلون وفيفيك بإجراء تغييرات على البيروقراطية الفيدرالية، مع رؤية للكفاءة، وفي الوقت نفسه تحسين حياة جميع الأميركيين». وأشار إلى أن الوزارة «ستقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة»، وهي خطوة تسمح لماسك بتجنب الكشف عن ثروته.

وأصبح ماسك حليفاً رئيساً لترامب خلال الحملة الانتخابية، وأفادت تقارير بأنه أنفق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز.

ويهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء، ترامب وماسك وراماسوامي، في حال توافقهم، إلى إجراء خفض بقيمة تريليونَي دولار في ميزانية الحكومة الفيدرالية، البالغة بين 6.5 تريليون وسبعة تريليونات دولار.