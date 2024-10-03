روسيا: السجن لـ 13 شاباً ارتكبوا أعمالاً تخريبية

قضت محكمة عسكرية شرقي روسيا، أمس، بسجن 13 شاباً لفترات طويلة، لارتكابهم أعمالاً تخريبية تتعلق بجهود الحرب الروسية. وقالت المحكمة الواقعة في تشيتا شرق إركوتسك، في بيان، إنها أصدرت عقوبات بالسجن تصل إلى 23 عاماً في حق الشباب الذين كانت تراوح أعمارهم بين 17 و20 عاماً عندما احتجزوا في أوائل 2023.

وتبين أن الشباب مذنبون بارتكاب 13 هجوماً على منشآت الطاقة والبنية التحتية للسكك الحديدية بين ديسمبر 2022 ويناير 2023، في موسكو ومنطقة كراسنويارسك السيبيرية. وتردد أن المجموعة خططت لتدمير طائرة عسكرية في قاعدة جوية في الشرق الأقصى الروسي.