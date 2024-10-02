استمرار هجرة الشباب من شرق ألمانيا إلى غربها

كشفت إحصائية عن استمرار هجرة الشباب من الولايات الألمانية الشرقية. وبمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية التي تحل غداً الثالث من أكتوبر، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، أمس، أن عدد الشباب في الشريحة العمرية بين 18 و29 عاماً، الذين انتقلوا في العام الماضي من شرق ألمانيا إلى غربها، جاء مجدداً أكبر من عدد شباب الشريحة نفسها الذين هاجروا بالعكس، وأشار المكتب إلى أن صافي الفارق بلغ 7100 شخص. وهاجر منذ عام 1991 ما مجموعه 727 ألف شاب أعمارهم تراوح بين 18 و29 عاماً، من الولايات الألمانية الشرقية إلى الغرب.