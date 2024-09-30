نائبة بريطانية تنشق عن حزب العمال

شهد حزب العمال البريطاني، أول من أمس، أول استقالة منذ تولي كير ستارمر رئاسة الوزراء، حيث تخلت النائبة روزي دافيلد عن الحزب، وقدّمت نفسها مستقلة في مجلس العموم، متهمة ستارمر بـ«النفاق» لقبوله هدايا مجانية.

وقالت دافيلد: «الفساد والمحاباة والجشع الواضح خارج نطاق السيطرة»، بعد أن تكشف في وقت سابق من هذا الشهر، أن رئيس الوزراء قبل هدايا وضيافة بقيمة تتجاوز 100 ألف جنيه، في الوقت الذي يخفض فيه إعانات التدفئة لنحو 10 ملايين متقاعد.

وكتبت في رسالتها أن «نفاق» زعيم يستمتع بملابس مجانية باهظة الثمن ورحلات - بينما يطلب من الآخرين شدّ أحزمتهم - كان «صاعقاً».