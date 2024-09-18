تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان

أعلن مدير قسم استئصال شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط، التابع لمنظمة الصحة العالمية حميد جعفري، تأجيل حملة التطعيم ضد المرض المخطط لها في أفغانستان، وسط مناقشات حول تحويل الاستراتيجية بدلاً

«من منزل إلى منزل» إلى «من موقع إلى موقع» في أجزاء من البلاد. ومن الممكن أن يؤثر هذا التغيير في فاعلية الحملة في الوصول إلى جميع الأطفال. وقال جعفري، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن المباحثات جارية حول نطاق وتأثير أي تغيير في السياسة الحالية. وأكد المسؤول البارز تأجيل الحملة التي كانت مقررة في شهر سبتمبر الجاري، مشيراً إلى استمرار المباحثات، لتحديد تاريخ البدء الجديد.