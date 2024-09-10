ألمانيا تأمل إخماد حرائق الغابات بعد هطول الأمطار

أعرب رجال الإطفاء في ألمانيا، صباح أمس، عن أملهم في أن تساعد الأمطار التي هطلت طوال الليل على جبال هارتس بوسط ألمانيا في إخماد حرائق غابات اندلعت منذ أيام عدة. وذكر إيمو كرامر، الذي يقود عملية نشر فرق الطوارئ، أن أطقم الإطفاء تستعد للعودة إلى بروكن، أعلى جبل في شمال ألمانيا، لتقييم الحرائق بعد ساعات عدة من الأمطار المستمرة. وقال كرامر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، «سنذهب مع أطقم الطوارئ، لمعرفة تأثير الأمطار». واندلع الحريق يوم الجمعة الماضي في كونيجسبرج، وهي قمة جانبية لبروكن، وانتشر على امتداد نحو 1000 متر. وجرت عمليات إخماد الحريق جواً وبراً طوال عطلة نهاية الأسبوع، وفي مساء السبت الماضي، نجحت خدمات الطوارئ أخيراً في منع انتشار الحريق.