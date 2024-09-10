لا منع سفر بسبب «البيومترية» في الكويت

أكد مصدر أمني لـ«الأنباء»، أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق قرار إيقاف جميع معاملات المواطنين والمقيمين الذين لم يقوموا بعمل البصمة البيومترية خلال المهلة الممنوحة لهم، والتي تنتهي بالنسبة للمواطنين بتاريخ 30 الجاري، والوافدين بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن إجراء البصمة أو عدم إجرائها لا يمنع من السفر، لافتاً إلى أن الدستور يضمن حق المواطن في السفر، ومنع السفر لا يأتي إلا بأمر من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو بقرار وزاري للمصلحة العامة.

ورجح المصدر ألّا يقوم أكثر من 250 ألف مواطن ومقيم بعمل البصمة بعد انتهاء المهلة، بسبب مخالفتهم للقانون أو لكونهم مطلوبين، مضيفاً أنه منذ البدء بعملية إجراء البصمة البيومترية في مايو 2023، تقدم للتبصيم نحو 805 آلاف مواطن، فيما تخلف 171 ألف مواطن حتى الآن، فيما تم تبصيم مليون و864 ألف وافد، وتخلف نحو 970 ألف وافد. ورداً على سؤال عن إلزام المقيمين بصورة غير قانونية بإجراء البصمة البيومترية، قال المصدر، «نعم، ولكن بعد إجراء التنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية». عن «الأنباء» الكويتية