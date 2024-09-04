محكمة روسية تمدد احتجاز فرنسي حتى 21 فبراير

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن محكمة روسية مددت، أمس، احتجاز باحث فرنسي إلى الـ21 من فبراير في اتهامه بجمع معلومات عسكرية دون تسجيل نفسه عميلاً أجنبياً. ونقل موقع «ميديازونا» المستقل عن محامي لوران فيناتييه قوله قبل بدء الجلسة، «إن الفرنسي أقر بالذنب، والدفاع طلب من المحكمة بالتالي تسريع إصدار الحكم».

وتقول فرنسا، إن روسيا ألقت القبض على فيناتييه «بشكل تعسفي»، ودعت إلى إطلاق سراحه على الفور. وألقى ضباط من جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على فيناتييه، وهو خبير في شؤون الاتحاد السوفييتي السابق، عمل لفترة طويلة في روسيا، داخل مطعم وسط موسكو.