سوليفان يزور الصين للمرة الأولى منذ 8 سنوات

وصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى الصين في أول زيارة من نوعها منذ ثماني سنوات. ومن المقرر أن يجري سوليفان خلال زيارته التي تستمر حتى الخميس محادثات مع وزير الخارجية الصيني.

وأكدت بكين في وقت سابق الضرورة البالغة لإجراء محادثات بين القوتين العظميين، حيث توترت العلاقات بينهما بشدة في الفترة الأخيرة.

وكان لقاء ضم الرئيسين الأميركي والصيني في نوفمبر أدى نوعاً ما إلى إحياء الاتصالات بين الجانبين.

وأدت هذه الإجراءات إلى تصعيد النزاع التجاري المستمر منذ سنوات بين واشنطن وبكين.