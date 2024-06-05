تراجع جديد في شعبية «البديل من أجل ألمانيا»

أظهر استطلاع للرأي أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، تراجعت شعبيته لدى الناخبين مرة أخرى. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «إنسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة، أمس، قال 15.5% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم سيصوتون لمصلحة الحزب في الانتخابات العامة بألمانيا، بتراجع قدره نصف نقطة مئوية عن استطلاع الأسبوع الماضي.

وحلَّ «البديل الألماني» بذلك خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصل في هذا الاستطلاع على نسبة 16%. وبالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا، فإن القيمة الحالية في استطلاع «إنسا» هي أسوأ قيمة له منذ مارس 2023.