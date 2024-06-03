ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في تقرير، أمس، أن شركة «هانوا أيروسبيس»، أكبر شركة دفاعية في كوريا الجنوبية، تعتزم تطوير محركات طائرات مقاتلة بحلول عام 2036.

وقال رئيس أنظمة الطيران في الشركة، كوانجمين لي، إن «الشركة تعمل بشراكة مع حكومة كوريا الجنوبية، لإنتاج محركات طائرات نفاثة».

وتصنع شركة «هانوا» محركات للسفن والصواريخ والمروحيات، لكنها لم تنتج بعد محركاً لطائرة مقاتلة متطورة.

وقال لي، إن «التطوير الذي سيكلف أكثر من 3.6 مليارات دولار، سيكون مهماً للأمن القومي، وسيجلب فوائد اقتصادية».

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على الأسلحة التقليدية، مثل الدبابات ومدافع «الهاوتزر».