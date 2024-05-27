مقتل 15 شخصاً جرّاء الفيضانات في أفغانستان

قال مسؤولون، أمس، إن أمطاراً غزيرة تسببت في فيضانات في أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، بينهم 10 أفراد من عائلة واحدة شمال شرق أفغانستان. وتسببت الأمطار بإحداث دمار في أجزاء من البلاد، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وتدمير الممتلكات والمحاصيل.

وضربت الفيضانات، السبت، ولايتي بدخشان الشمالية الشرقية وبغلان الشمالية، حيث عانت الأخيرة وطأة الأمطار في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال مدير إدارة الكوارث الطبيعية في الولاية، محمد أكرم أكبري: «تم الإبلاغ عن وفاة أسرة مكونة من الوالدين وأطفالهم الثمانية في فايز أباد، عاصمة بدخشان»، مضيفاً أن فرق الإنقاذ لم تتمكن إلا من انتشال جثة الأم.