موقع ترامب ينشر تسجيل فيديو يتعهد فيه بتشكيل «رايخ» موحد إذا تم انتخابه

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهمة استحضار ذكريات ألمانيا النازية، بعد أن نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تروث» مقطع فيديو يزعم أنه سينشِئ «رايخاً موحداً» إذا تم انتخابه رئيساً.

واتهم الرئيس الحالي جو بايدن ترامب بأنه يستخدم «لغة هتلر»، ولكن حملة ترامب نأت بنفسها وبترامب عن الفيديو، وقالت إن الحملة لم تصنع هذا الفيديو، وتمت إعادة نشره بواسطة «موظف» لم يرَ كلمة رايخ.

وأشارت حملة ترامب أيضاً إلى أن الفيديو تم نشره بينما كان ترامب نفسه في المحكمة، حيث مثل فيها ليواجه اتهامات بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال مزعومة للممثلة ستورمي دانيلز، قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016.

ويعرض فيديو «الرايخ» الذي تمت إزالته الآن من حساب ترامب تعليقاً صوتياً يسأل «ماذا يحدث بعد فوز دونالد ترامب؟ ما الخطوة التالية بالنسبة لأميركا».

وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب كارولين ليفيت «هذا الفيديو ليس له علاقة بالحملة، وإنما تم إنشاؤه بواسطة حساب عشوائي على الإنترنت، وأعاد نشره أحد الموظفين الذي من الواضح أنه لم يرَ كلمة رايخ، بينما كان الرئيس في المحكمة».

ومع ذلك فقد استغل بايدن هذا الفيديو، وسلط الأضواء على أن ترامب هو من نشر هذا الفيديو، وذلك أثناء حفل لجمع التبرعات في بوسطن، الثلاثاء الماضي، وصوره باعتباره جزءاً من نمط من التعليقات التحريضية التي تزرع الفتنة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة اسوشييتد برس. وقال بايدن: «هذه لغة هتلر، وليست لغة أميركا».

وأبلغ بايدن مجموعة من المتبرعين أنها ليست المرة الأولى التي «يسلك فيها ترامب هذا الطريق»، ووبخ الرئيس السابق لأنه يقدم «عذراً واهياً مفاده أن أحد الموظفين هو الذي نشره»، وقال بايدن «لقد هاجم خصومه واعتبرهم حشرات، وقال إن المهاجرين هم عبارة عن سموم ودم لأميركا. وهذه الكلمات استخدمها هتلر في ألمانيا وليست كلمات رئيس أميركي».

وقال المتحدث باسم حملة بايدن الانتخابية جيمس سنغر، لمحطة «سي إن إن»: «دونالد ترامب لا يقوم بالألعاب وإنما هو يخبر أميركا ما ينوي القيام به بالضبط إذا تمكن من الفوز بالانتخابات وعاد إلى السلطة من جديد، حيث سيحكم مثل دكتاتور على رايخ موحد».

من جهة أخرى، ارتكب الرئيس جو بايدن خطأ فادحاً آخر في فعاليات حملته الانتخابية، حيث ادعى خطأً أنه كان يشغل منصب نائب الرئيس خلال جائحة كورونا عام 2020. وقال بايدن «عندما كنت نائباً للرئيس، كانت الأمور سيئة أثناء الوباء، وما حدث هو أن باراك قال لي: اذهب إلى ديترويت».