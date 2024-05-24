الوزير جيرمي هانت يشتبك مع مذيعة الإذاعة الرابعة

اشتبك وزير المالية البريطاني جيرمي هانت مع المذيعة في الراديو الرابعة بمحطة «بي بي سي»، إيما برنيت، التي كانت تجري مقابلة معه صباح أول من أمس، حول موضوع الاقتصاد.

وثار غضب الوزير في اللحظة التي ضغطت عليه المذيعة وهي تسأله عما إذا شعر بأنه قد أصبح أكثر ثراء بعد أزمة تكاليف المعيشة. وأجابها هانت الذي دافع عن اقتصاد المملكة المتحدة بعد انخفاض التضخم إلى 2.3%، قائلاً: من الجميل التحدث إليك يا إيما، ولكن يبدو الأمر وكأنك لا تستمعين إلى ما أقوله فعلياً لك من إجابات. فأجابت المذيعة: أنا أستمع بعناية فائقة.

وواصل الوزير هانت حديثه بالقول: حسناً دعيني أقل لك إنني قلت إننا أوجدنا وظائف أكثر من أي مكان في أوروبا، ولدينا الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وأضاف: لقد لاحظت أن لديك باحثين رائعين في برنامجك، ولكنك لم تواجهيني بشأن أي من هذه الحقائق، لسبب وحيد وفق قناعتي أنك تعتقدين بأنها كلها حقيقية.

وضغطت المذيعة على الوزير هانت كي يجيب عن سؤال مفاده ما إذا أصبح أكثر ثراء بعد أن أصبحت تكاليف المعيشة ضاغطة للغاية على العائلات. فردّ عليها الوزير: بالنسبة لي، فردت عليه قائلة إنها مهتمة بالأوضاع المالية لعائلات مستمعيها، فقال هانت رداً على سؤالها: الأمر لا يتعلق بي، وإنما يتعلق بمسؤولياتي كوزير للمالية.

وأضاف الوزير هانت: ما عرفته عندما أصبحت وزيراً للمالية هو أن مكتب مسؤولية الميزانية يقول إننا سنشهد أكبر انخفاض في مستويات المعيشة على الإطلاق. وقال بنك بريطانيا إننا سنواجه أعمق وأطول كساد منذ 100 عام. ما الذي فعلته أنا ورئيس الحكومة ريشي سوناك؟ قمنا بدعم تكاليف المعيشة بنحو 3000 جنيه إسترليني لكل عائلة، ودفعنا نحو نصف فاتورة الكهرباء للعائلات، وكانت نتيجة هذه القرارات الصعبة، وهي صعبة لأننا في النهاية علينا أن نفرض ضرائب لدفع ثمن بعض تلك القرارات.