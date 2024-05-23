إعصار قوي يتسبب في سقوط قتلى وجرحى بولاية أيوا الأميركية

لقي عدة أشخاص حتفهم، أول من أمس، وأصيب نحو 10 عندما اجتاح إعصار قوي بلدة صغيرة في ولاية أيوا الأميركية، ما أثار مشاهد كئيبة لمنازل ومتاجر مدمرة، وأشجار متساقطة، وسيارات محطمة، وركام متناثر. ودمر الإعصار جزءاً كبيراً من بلدة غرينفيلد التي يبلغ عدد سكانها نحو 2000 نسمة وتقع على بعد 88 كيلومتراً جنوب غرب مدينة دي موينز، وذلك خلال يوم شهد هبوب أعاصير وهطول أمطار غزيرة في عدد من الولايات.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية في أيوا، أليكس دينكلا: «لدينا حالات وفاة مؤكدة». وأضاف أن «السلطات مازالت بصدد تحديد العدد الإجمالي للضحايا». كما ذكر أن هناك ما لا يقل عن 12 إصابة وسط دمار واسع النطاق في غرينفيلد. وأمرت السلطات في غرينفيلد الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام بمغادرة المدينة مساء الثلاثاء.