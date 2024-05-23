مسؤول عسكري فلبيني ينفي الاتفاق مع بكين بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي

نفى مسؤول عسكري فلبيني رفيع المستوى أن يكون قد أجرى محادثة هاتفية مع الملحق العسكري بالسفارة الصينية لدى مانيلا بشأن إبرام اتفاق مع بكين بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وهددت الصين بنشر تسجيل المحادثة الهاتفية المزعومة مع نائب الأدميرال بالبحرية الفلبينية، ألبرتو كارلوس، والتي تدعي بكين أنها دليل على اتفاق على «نموذج جديد» بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ونفى المسؤولون الفلبينيون وجود مثل هذا الاتفاق. وقال كارلوس أمام لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ الفلبيني أمس: «لم أُبرم أي اتفاق بالمستوى والحجم الذي من شأنه أن يربط بلدينا على المدى الطويل ويعيد تحديد السياسة الخارجية».

يشار إلى أن كارلوس كان يترأس القيادة الغربية التابعة للقوات المسلحة الفلبينية التي تشرف على جزيرة «سكند توماس شول» المتنازع عليها حتى تم استبداله في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال كارلوس لأعضاء مجلس الشيوخ الفلبيني، إنه تحدث مع الملحق العسكري بالسفارة الصينية لدى مانيلا في أوائل يناير الماضي حول سبل خفض التوترات خلال مهام إعادة الإمداد إلى موقع الجيش الفلبيني في جزيرة «سكند توماس شول».

وأضاف كارلوس أن المسؤول الصيني لم يطلب موافقته على تسجيل المحادثة التي استغرقت من ثلاث إلى خمس دقائق.