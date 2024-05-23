الائتلاف الحكومي في هولندا يسعى لإيجاد رئيس للوزراء

تسعى الأحزاب التي وافقت على تشكيل ائتلاف هولندي يهيمن عليه اليمين المتطرف جاهدة للعثور على رئيس للوزراء، فيما حذرت، أمس، من أن عملية البحث قد تترك هولندا دون حكومة تعمل بكامل طاقتها لأشهر عدة.

وقال النائب خيرت فيلدرز، الذي فاز بشكل مقنع في انتخابات نوفمبر، للمشرعين، إن الأمر قد يستغرق وقتاً يمتد إلى ما بعد الصيف لتشكيل حكومة تكنوقراط. وجدد تصريحاته بأنه لن يصبح رئيساً للوزراء كجزء من اتفاق الائتلاف المبدئي.

وانسحب المرشح الأولي لرئاسة الوزراء الذي كان يفكر فيه فيلدرز في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بعد تقارير عن تورطه في فضائح احتيال تتعلق ببراءات الاختراع الطبية.