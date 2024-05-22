ممارسة السلطة تكشف الشخصية الحقيقية لزعيم حزب العمال البريطاني

«السلطة تميل إلى الفساد، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة»، كانت هذه هي الملاحظة الشهيرة التي أبداها اللورد أكتون في عام 1887، لكن ذلك لا يقلل من صحة العبارة المعتادة التي يرددها روبرت كارو، كاتب سيرة ليندون جونسون: «السلطة تكشف دائماً».

وفي السلطة لا يوجد مكان لإخفاء صفات القائد أو نقاط ضعفه، وتسلط القوة الضوء بلا رحمة على مُثُلهم وقدرتهم على التحمل وأخلاقيات العمل والأخلاق والإقناع والغرائز. ويقول كارو: «القوة تكشف»، متابعاً: «إنها لا تكشف لك دائماً للأفضل، لكنها تكشف لك».

إن السلطة، في الفترة التي اختارها كارو، هي التي تكشف عن ليندون جونسون كمشرع رئيس للمجتمع، لكنه قائد حرب مروع في فيتنام، أو جون كينيدي كرجل دولة لامع، لكنه مقنع وغير مبالٍ للكونغرس، أو ريتشارد نيكسون كزعيم عالمي واستراتيجي الطبقة، لكنه محتال.

وفي بريطانيا، كانت القوة وحدها هي التي كشفت عن قدرات ونستون تشرشل الهائلة أو نقائص أنتوني إيدن، خليفته في نهاية المطاف. إن الحديث عن أحدث رؤساء الوزراء سيشغل المقال بأكمله، ومع ذلك، فإن سجلهم يحمل الحقيقة «السلطة قد تفسد في بعض الأحيان، لكنها تكشف دائماً».

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لدى السير كير ستارمر فرصة كبيرة للوصول إلى السلطة في الأشهر المقبلة. وإذا تم تنصيبه بالفعل في داونينغ ستريت بأغلبية عمالية، فيمكنه أن يتوقع أن يظل هناك بأمان لسنوات عدة، فحزب العمال ماهر في جعل الحياة صعبة على رؤساء الوزراء، لكنه غير مدرب تماماً على فن المحافظين في إزاحتهم.

ومن ثم فإن الطريقة التي سيؤدي بها عند اختباره في منصبه، لها أهمية كبيرة. ويمكن الاستماع بانتباه إلى العرض الذي قدمه الأسبوع الماضي، ودراسة تعهداته الانتخابية الستة، والتعمق في شخصيته، لكن لن ينكشف شكله الحقيقي عندما يصبح في السلطة إلا بعد وصوله إلى مكتبه لرئاسة الوزراء.

أعني ذلك كملاحظة تاريخية أكثر من كونه بياناً عدائياً، لقد كشفت الأزمات في السلطة في كثير من الأحيان أن القادة يختلفون عن توقعات أتباعهم. وتحول رامزي ماكدونالد من زعيم راديكالي للطبقة العاملة إلى الإشراف على تخفيضات الإعانات المالية في الحكومة الوطنية، هو أمر كلاسيكي.

لقد غيّر كل من هارولد ويلسون وتيد هيث مسارهما بشكل حاد عن التزاماتهما الانتخابية عندما حدثت الأزمة الاقتصادية. وأذهلت مارغريت تاتشر الجميع بتشديد سياساتها عندما جاءت الأزمة، وكشفت بكامل قوتها عن المعدن المختلف الذي صُنعت منه.

انضباط والتزام

نحن نعلم أن ستارمر لا يرحم، ومصير جيريمي كوربين والمرشحين البرلمانيين اليساريين دليل على ذلك. ونعلم أيضاً أنه منضبط، ويلتزم بإصرار بالرسائل المختارة، ويغلق القضايا المزعجة حيثما أمكن ذلك. ولدينا أدلة كثيرة على أنه حذر، فهو يوافق على تعهدات انتخابية، بعضها مخيب للآمال وبعضها الآخر يحدث على أي حال، وهذا بقدر ما يمكن قبوله. إنه جيد بشكل خاص في عدم التخلي عن الكثير.

إن كونه يُعدُّ قاسياً ومنضبطاً وحذراً، فهو مزيج قوي عند قيادة حزب معارض له تاريخ حديث من الفوضى. ومهما كان عدد المقابلات التي أجراها في الحملة الانتخابية، ومهما كانت الأسئلة التي تُطرح عليه، ومهما كان عدد المناظرات التي شارك فيها، فهذا كل ما سنعرفه، حتى ليلة الانتخابات. وهذه هي الميزة الكبرى بالنسبة له، لكونه يُعدُّ قاسياً ومنضبطاً وحذراً.

وبعد ذلك فقط، إذا تم انتخابه بالفعل، ستكشف عنه تلك السلطة، وسوف يتم ذلك على ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في الكشف عمّا إذا كان من الممكن توفير الزخم والتماسك، لتشكيل حكومة جديدة في الأسابيع الأولى من الحكم، وبما أن هذا ينطوي على اتخاذ قرارات كبيرة على الفور تقريباً، فهي تجربة مختلفة تماماً عن إدارة المعارضة. إن حزب العمال ملتزم بمراجعة سياسات أساسية عدة، في مجالات الدفاع، والتخطيط، وإجازة الأبوة، والمناهج المدرسية، وسيحتاج إلى مراجعة شاملة للإنفاق في الوقت نفسه.

وهذا موقف مريح للغاية بالنسبة للمعارضة، مع وجود كل هذه القضايا متوقفة في الانتخابات، لكن ما لم يكن لدى رئيس الوزراء القادم رؤية قوية حول المكان الذي يجب أن تنتهي إليه كل مراجعة، فسوف يتعثر في البرلمان. وإذا لم يكن ستارمر يعرف إلى أين يتجه في كل قضية، فسوف يبدأ في الانجراف قريباً.

خطة جديدة

وضع تقرير هذا الأسبوع الصادر عن معهد «توني بلير»، خطة جيدة لتحويل القطاع العام باستخدام التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي، لكن مع قائمة طويلة من الإجراءات لأول 100 يوم من تشكيل حكومة جديدة. في منصبه، لن يكون الحذر كافياً بالنسبة لستارمر، فإما أن يكون هناك زخم بكل ما يصاحبه من مخاطر، وإما مراجعات لا نهاية لها، تؤدي إلى نتائج غير متوافقة. والسلطة وحدها هي التي ستكشف ذلك.

ثم سيأتي الإعلان الثاني، وهو الاختيار الحاسم لما يجب فعله عندما لا تكون هناك أي أموال فائضة. ومن الممكن أن تكون الحكومة الجديدة محظوظة، إذ إنها ترث النمو المتزايد، وبقاء التضخم منخفضاً، لكن توقعات الناخبين والنقابات العمالية والقطاع العام ستكون عالية، وكذلك الحاجة المتزايدة إلى الإنفاق على الصحة والرعاية الاجتماعية والدفاع. وقد تم استبعاد معظم الزيادات الضريبية، كما أن الأسواق المالية ستراقب كل خطوة.

يمكننا أن نحث ونتحقق من كل ما نريد في الأسابيع المقبلة، لكن من غير المرجح أن نكتشف الطبيعة الحقيقية، سواء كانت مشجعة أو غير ذلك، لزعيم حزب العمال في منصبه. وستكون التعهدات المحدودة والمراجعات الشاملة، هي النمط السائد من الآن حتى يوم الاقتراع، لكن إذا تم انتخابه فسوف يحتاج إلى أن يقرر ما يريد بسرعة كبيرة، والسلطة وحدها سوف تكشف ما إذا كان سيفعل ذلك.

• تشير استطلاعات الرأي إلى أن لدى السير كير ستارمر فرصة كبيرة للوصول إلى السلطة في الأشهر المقبلة.

• حزب العمال ملتزم بمراجعة سياسات أساسية عدة، في مجالات الدفاع، والتخطيط، وإجازة الأبوة، والمناهج المدرسية.

وليام هيغ - وزير الخارجية البريطانية السابق