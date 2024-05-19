مقتل 4 أشخاص بينهم 3 إسبان في أفغانستان

ذكرت وزارة الداخلية لدى حكومة طالبان أن هجوماً بالرصاص في إقليم «باميان» وسط أفغانستان، أول من أمس، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عبدالمتين قاني الهجوم في بيان، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة قتلى أجانب، ومن بين المصابين السبعة هناك أربعة أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية، ولم يحدد جنسياتهم.

لكن السلطات الإسبانية ذكرت أن مواطنين تابعين لها كانوا من بين القتلى، ووصفتهم بأنهم سياح، وقتل مواطن أفغاني أيضاً.

واحتجزت السلطات أربعة أشخاص مشتبه بهم في ما يتعلق بإطلاق النار.