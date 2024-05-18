تعرُّض سياسي يميني في ألمانيا لاعتداء

تعرض سياسي في حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي للرشق بمنفضة سجائر في أحد المطاعم بمدينة شفيرين، ما أسفر عن إصابته في الرأس.

وقالت الشرطة، أمس، إن رجلاً (52 عاماً) وجّه إهانة إلى النائب في البرلمان الإقليمي بولاية ميكلنبورغ-فوربومرن ليل الخميس/الجمعة في المطعم، ثم هاجمه بمنفضة سجائر.

وبحسب بيانات الشرطة، فقد نُقل النائب إلى المستشفى.

ووفقاً للشرطة، ذكر المهاجم أنه يحمل آراء سياسية يسارية، وأنه تصرف من منطلق دوافع سياسية.

ويجري الآن التحقيق مع الرجل بتهمة التسبب في أذى جسدي خطر والإهانة.