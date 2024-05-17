رئيسة حكومة إيطاليا: النساء لا يتضامن مع بعضهن

تقول رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني (47 عاماً)، إن النساء ليس لديهم حس التضامن مع بعضهن، وإنما يفضلن التنافس بدلاً من تشكيل مجموعات متعاونة، والرجال هم المسؤولون عن هذا السلوك لدى النساء.

ولكن ميلوني قالت إنها تعتقد أنه عندما يكون لدى النساء أطفال، يصبحن داعمات بشدة للأمهات الأخريات «مثل المحاربين القدامى في الجبهة».

وأدلت ميلوني، بهذا الرأي خلال مقابلة عبر البودكاست أجرتها تزامناً مع عيد الأم، الذي كان يوم الأحد الماضي في إيطاليا، وناقشت دورها كأم منذ انتخابها كأول رئيسة وزراء لإيطاليا في عام 2022.

وأعقب فوز ميلوني الانتخابي قيام الحزب الديمقراطي الإيطالي، معارضة يسار الوسط في إيطاليا، بتعيين إيلي شلاين كأول زعيمة له في عام 2023. وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة التي حدثت في الساحة السياسية الإيطالية التي لطالما يسيطر عليها الرجال إلا أنها لاتزال ترى أن النساء لا يعملن بمجموعات متعاونة في ما بينهن، بل يسود التنافس في ما بينهن. وقالت ميلوني لديليتا ليوتا مقدمة البودكاست: «لطالما اعتقدت أنه ليس هناك أي تضامن بين النساء، فهن أقل ولاء بكثير مما يقلن». وأضافت: «يبدو الأمر وكأنهن ضحايا لخطاب يوحي بأنهن لن يكن أبداً جيدات بما يكفي للتنافس مع الرجال، وهذا يقودهن بشكل طبيعي إلى التنافس في ما بينهن».

وفي العام الماضي، انفصلت ميلوني عن المذيع التلفزيوني اندريا جيامبرونو، وهو والد ابنتها، بعد انتشار فضيحة خيانته لها مع نساء أخريات. وأخذت معها ابنتها جينفرا إلى رحلات عمل، أهمها عندما ذهبت إلى حضور قمة الدول الـ20 في بالي بإندونيسيا عام 2022.

ولكنها منذ ذلك التاريخ اعترفت بأنها لا تستطيع اصطحاب ابنتها من المدرسة سوى ثلاث أو أربع مرات فقط.

وقالت ميلوني إنها لن تأخذ ابنتها معها الشهر المقبل إلى قمة الدول السبع الغنية، والتي تستضيفها إيطاليا في مدينة بوغليا، واكتشفت أخيراً أن ذلك يتعارض مع عرض راقص في مدرسة جينفرا، وقالت ميلوني إنها لا تستطيع تغيير هذه المواعيد.