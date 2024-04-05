محافظ شيزوكا اليابانية يقدم استقالته بسبب «زلة لسان»

قال محافظ مقاطعة شيزوكا، هيتا كواكاتسو، الذي يتعرض لانتقادات بسبب زلاته الأخيرة، قبل أيام، إنه يعتزم الاستقالة في اجتماع مجلس المحافظة في يونيو.

وفي خطاب ألقاه أمام مسؤولي المحافظات المعينين حديثاً، يوم الإثنين، قال كاواكاتسو، «على عكس (أولئك) الذين يبيعون الخضراوات ويربون الماشية ويصنعون الأشياء، أنتم في الأساس أشخاص مثقفون للغاية».

ونفى المحافظ في حديثه للصحافيين، الثلاثاء، إهانة الأشخاص في بعض المهن. وقال «جميع المهن لها القيمة نفسها. وكلها ضرورية»، متابعاً «أنا آسف جداً إذا جعلت الناس يشعرون بعدم الارتياح».

وقالت حكومة المحافظة إنه اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً، يوم الثلاثاء، وصلت 430 شكوى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بشأن تصريحات المحافظ المعنية.

وجاء الحادث بعد أن أشارت شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية، الأسبوع الماضي، فقط، إلى أنها لن تسعى بعد الآن إلى فتح جزء شيناغاوا-ناغويا من خط القطار السريع المرتفع (تشو شينكانسن)، في عام 2027، بسبب معارضة المحافظ أعمال البناء في محافظته، مشيراً إلى التأثيرات البيئية المحتملة. وقال متحدث باسم القطارات إن الشركة ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على نية المحافظ ترك منصبه.

وتم انتخاب كاواكاتسو محافظاً لأول مرة في عام 2009، ويقضي حالياً فترة ولايته الرابعة، التي تنتهي في 4 يوليو من العام المقبل. وفي نوفمبر 2021، واجه توصية بالاستقالة من مجلس المحافظة، بعد أن قال في خطاب ألقاه لمرشح لانتخابات مجلس المستشارين في الشهر السابق، إن مدينة غوتينبا، شيزوكا، لا يوجد فيها سوى كوشيهيكاري، وهي علامة تجارية مشهورة للأرز.