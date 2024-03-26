مدينة كولومبية تعلم رجالها العناية بالأطفال والاهتمام بالزوجات

وقفت مجموعة من النساء، كن يمارسن رياضة الجري في مدينة بوغوتا، العاصمة الكولومبية، مدهوشات وهن ينظرن إلى عشرات الرجال المتجمهرين بجوار شاحنة في شمس الصباح الساطعة وهم يحاولون، بدرجات متفاوتة من النجاح، وضع الحفاضات على دمى الأطفال. وكان معظمهم من البالغين في منتصف العمر، ولكنْ هناك عدد قليل من المتقاعدين ومراهق واحد يحاولون تجريب ذلك أيضاً.

ومنذ عام 2021، يقوم المشروع الذي تديره مدينة بوغوتا بتعليم الرجال في جميع أنحاء عاصمة كولومبيا المترامية الأطراف كيف يصبحون أزواجاً وآباء وإخوة وأبناء أفضل.

وقال المعلم والخبير في علم النفس، عمر غومينز، لأحد هؤلاء الرجال «إنه ليس أمراً سيئاً باعتبارها المحاولة الأولى، ولكنك يمكن أن تجعل الحفاضة أكثر متانة كي لا تتسرب السوائل منها»، وأومأ المتدرب سيرجيو ريفيرا برأسه موافقاً، مع مسحة من خيبة الأمل، ولكن مثل الكثير من الرجال الآخرين الذين حضروا هذه الجلسة المؤقتة في جنوب بوغوتا، كان الشاب البالغ من العمر 26 عاماً هو نفسه يمثل تقدماً يدعو للتفاؤل.

وفي هذا اليوم الدافئ من ديسمبر، كان لدى الرجال فترة لاختبار قدراتهم، مدتها 30 دقيقة فقط، لتعلم الأساسيات، مثل استخدام الألعاب من أجل اللعب مع الأطفال، وكيفية تجديل شعر الشريك.

وتعتقد سلطات المدينة أن هذه المبادرة ستؤدي إلى معالجة ثقافة الرجولة الراسخة في البلاد، أو ما يعرف بـ«الشوفينية الذكورية»، وبالتالي تشجيع الرجال على الإسهام بنصيبهم العادل في تقديم الرعاية والعمل المنزلي، الذي يقولون إنه السبب الجذري لكثير من المشكلات في البلاد.

وأوضح بحث أجرته بلدية مدينة بوغوتا بمشاركة من الـ«سي إن إن» أن هذه المبادرة يمكن أن يكون لها بالفعل بعض التأثير الآن. وتشير دراسة استقصائية، أجريت في أواخر عام 2023، إلى أن عدداً أكبر من الرجال والنساء في بوغوتا يقولون إنهم يوزعون الأعمال المنزلية بالتساوي عما كان عليه في عام 2021. وكانت هناك أيضاً تغييرات في المعتقدات حول أدوار الجنسين والذكورة، بمساعدة رجال مثل غومينز.

وبعد الجولة الثانية من تغيير الحفاضات للأطفال، انتقلت المجموعة بسرعة إلى درس مختلف في الرعاية والاهتمام، وهو «تجديل الشعر»، ويُقصد من هذه الفكرة أن هذا النشاط، رغم بساطته، سيحفز الرجال ليكونوا أكثر دعماً واهتماماً بزوجاتهم.

وتم وضع أربع دمى من عارضات الملابس بشعر مستعار بني داكن تحت مظلة بجانب شاحنة غومينز، التي تتنقل في جميع أنحاء المدينة، وتدير جلسات تدريبية مثل هذه في عدد من المواقع أسبوعياً، ويتجمع الرجال حول عارضات الملابس بسرعة. وسأل غومينز عند بدء الدرس «ما أهم شيء عند القيام بتجديل شعر المرأة؟»، فأجاب أحد طلابه فرحاً «غسل اليدين»، في حين أجاب آخر بـ«ارتداء قفاز»، فرد عليهما غومينز «إنهما اقتراحان جيدان». وكانت فجوة الرعاية بين الجنسين في عاصمة كولومبيا صارخة بشكل كبير، إذ يقدِّم نحو 30% من الإناث في بوغوتا أو 1.2 مليون امرأة، رعاية غير مدفوعة الأجر بدوام كامل، بمتوسط 10 ساعات في اليوم، مقارنة بساعتين و19 دقيقة للرجال، وفقاً لتقرير وطني.

وفي عام 2018، كان هناك 647 مليوناً من مقدمي الرعاية في سن العمل وبدوام كامل وغير مدفوع الأجر في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، حيث يقدمون كل شيء، بدءاً من رعاية الأطفال والمسنين، إلى التنظيف والطهي والدعم العاطفي، وكان نحو 94% منهم (606 ملايين) من النساء.

منهاج متكامل

تحوي المدرسة الأساسية لهذا البرنامج التدريبي، منهاج متكامل يتكون من 24 وحدة ويستغرق تعلمها بضعة أشهر. وهي تغطي الرعاية المنزلية، مثل غسل الملابس وإصلاحها، ورعاية الأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل وكبار السن؛ والرعاية العاطفية مثل إدارة الغضب، فضلاً عن الاهتمام بالبيئة وتعزيز الاستدامة والحياة الخضراء في المدينة. واستفاد من هذا البرنامج حتى الآن نحو 400 ألف شخص.