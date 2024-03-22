صور ماكرون «الملاكم» تثير الدهشة في فرنسا

صور الرئيس الفرنسي، التي نشرها مصوره الرسمي، سوازيج دو لا مويسونير، على «إنستغرام»، يوم الثلاثاء، ملونة باللونين الأبيض والأسود، وتظهر إيمانويل ماكرون بأسنانه البارزة، وعضلاته المنتفخة أثناء ممارسة التمارين.

وسرعان ما بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مقارنته بالملاكم «روكي»، بينما شكك آخرون في توقيت الصور، حيث جاءت الصور في الوقت الذي دعا فيه ماكرون أوروبا إلى تكثيف ردها على حرب روسيا على أوكرانيا. وقال البعض إن الصور أظهرته وهو يستعد لمواجهة الرئيس فلاديمير بوتين، وهو نفسه ليس غريباً على التقاط الصور المصممة لإظهار براعته الرياضية.

ووصفت المجلة النسائية «فام أكتيوال» الصور بشكل أكثر إطراء، فكتبت أنها أظهرت «زوج بريجيت ماكرون بنظرة حازمة، كما لو كان يريد خوض معركة مع خصمه»، مضيفة: «يبدو أنه يضرب بقوة لدرجة أن عضلاته ذات الرأسين تخرج من تحت قميصه الأسود».

وأعرب معلقون آخرون عن استيائهم من الصور، وأعاد النائب عن حزب الخضر الفرنسي ساندرون روسو نشر إحدى الصور مع التعليق: «يا لها من هزيمة للتقدمية. وما أفقر التواصل السياسي»، وكتب جوناثان بوشيه بيترسن في صحيفة «ليبراسيون» التي تنتمي إلى يسار الوسط، أن الصور كانت عبارة عن خيار اتصال مخيف إلى حد ما، وقال إنه كان من الأفضل لو كانت الصورة حقاً لمستخدم جريء لوسائل التواصل الاجتماعي كما قدم نفسه في البداية.

وكتب إيريك أنسو، أستاذ التاريخ في جامعة لورين، على موقع «إكس» أن الصور كانت جزءاً من الرجولة الشعبوية الجديدة التي يعشقها بعض القادة اليوم، بدءاً من سيد هذا النوع (حتى الآن) فلاديمير بوتين. وقد تم تصوير بوتين في السابق وهو يصطاد، ويطلق النار، ويركب عاري الصدر، ويلعب هوكي الجليد، ويهزم خصومه في الجودو، ويركب الدبابات والغواصات.

كما أثار ماكرون الدهشة من قبل بصورة له بينما كان مستلقياً على أريكة وقميصه المفكك يكشف عن صدره المشعر خلال حملته الانتخابية لعام 2022.