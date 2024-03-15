نجم كرة ومصارع ضمن قائمة كينيدي لمنصب نائب الرئيس

نجم اتحاد كرة القدم الأميركي ومصارع سابق هما الوحيدان اللذان لم يرفضا مبادرات الانضمام إلى المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور في الانتخابات الأميركية. وتواصل كينيدي مع الشخصيتين، وعرض عليهما مرافقته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وكينيدي، ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي الذي اغتيل، يترشح كمرشح مستقل بعد أن ترك الحزب الديمقراطي المرادف لعائلته الشهيرة العام الماضي.

وبينما يكثّف حملته الانتخابية التي يمكن أن تكون ذات تأثير حاسم في السباق نحو البيت الأبيض في نوفمبر، اعتبر كينيدي (70 عاماً) أن آرون رودجرز، لاعب وسط اتحاد كرة القدم الأميركي، وجيسي فينتورا، المصارع المحترف الشهير، هما المرشحان المحتملان لمنصب نائب الرئيس. ويعد رودجرز (40 عاماً)، الذي يلعب لفريق «نيويورك جيتس»، من أشهر الشخصيات في الرياضة الأميركية، ومن أكثر الشخصيات إثارة للجدل، بعد معارضته الصريحة للقاحات، وهو الموقف الذي يتقاسمه مع كينيدي. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن رودجرز وكينيدي تحدثا «بشكل مستمر جداً» خلال الأسابيع الأخيرة.

وكينيدي، المحامي البيئي وسليل إحدى السلالات السياسية الأكثر شهرة في أميركا، كان أيضاً متورطاً في الجدل حول تشكيكه في اللقاحات، وترويجه لنظريات المؤامرة. وقد شجبه العديد من أعضاء عائلة كينيدي علناً.

وانضم رودجرز، الذي فاز بلقب سوبر بول لعام 2011 مع فريق جرين باي باكرز، أيضاً إلى الحرب الثقافية حول الوباء، بعد أن أكد أنه لم يتم تطعيمه في عام 2021، في تحدٍ لتفويض اللقاح الخاص باتحاد كرة القدم الأميركي. وقال لاحقاً إنه استخدم عقار الإيفرمكتين، وهو علاج للطفيليات الموجودة في الخيول، لحماية نفسه من فيروس كورونا.

وسيجلب رودجرز قوة النجوم إلى كينيدي، وإلى حملته الانتخابية، التي يخشى الديمقراطيون من أنها قد تجذب الأصوات بعيداً عن الرئيس جو بايدن، ما يفيد محاولة دونالد ترامب استعادة البيت الأبيض. وأعلن كينيدي، الأسبوع الماضي، أنه حصل على التوقيعات اللازمة لدخول الاقتراع في ولاية نيفادا المتأرجحة. وقد يؤدي وجوده كمرشح ثالث إلى ترجيح كفة الميزان في ولاية فاز بها بايدن بما يزيد قليلاً على 2% عام 2020.