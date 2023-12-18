ترامب يستشهد ببوتين لدحض الاتهامات الموجّهة إليه

استشهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، السبت الماضي، بقول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما قال إن التهم الأربع الموجهة إلى ترامب دوافعها سياسية، مضيفاً أن هذه التهم تقوض الحجج التي تقول إن الولايات المتحدة هي مثال الديمقراطية في العالم.

وقال ترامب هذه الكلمات، خلال خطاب ألقاه في حشد من أنصاره في بلدة دورهام، في مدينة نيوهامبشير، وركز فيه على مخاوف الناخبين، وهاجم الحاكم الجمهوري للمدينة، لأنه أيّد أحد المرشحين المنافسين له، وسخر من منافسيه أصحاب الأصوات المنخفضة، لأنهم لم يحققوا أداء أفضل، ورسم صورة بائسة تعيش في «الجحيم» في ظل خلفه الرئيس جو بايدن.

عن «نيويورك تايمز»