«اليونيسف»: عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا في المتوسط صيف 2023 أكثر بثلاث مرات من 2022

كان عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال عبورهم البحر المتوسط في صيف 2023 أكثر بثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، على ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إن «البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال»، وقد سجلت غرق «ما لا يقل عن 990 شخصاً بينهم أطفال» في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط بين يونيو وأغسطس 2023، أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من 2022 عندما «قضى ما لا يقل عن 334 شخصاً».

ولم تحدد الـ«يونيسف» بالأرقام عدد الأطفال، إلا أن 11600 «قاصر غير مصحوب» حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين يناير ومنتصف سبتمبر 2023 في مراكب صغيرة، أي أكثر بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عددهم 70 ألفاً، على ما أوضحت الـ«يونيسف» لوكالة «فرانس برس».

وقالت منسقة هذه المسألة لدى الـ«يونيسف» رجينيا دي دومينيسيس: «الحصيلة المأساوية للأطفال الذين يموتون خلال سعيهم للحصول على الأمن والملجأ في أوروبا أتت نتيجة الخيارات السياسية ونظام هجرة فاشل». وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مكرس للأزمة في المتوسط، إن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فُقدوا بين الأول من يناير و24 سبتمبر 2023، بزيادة نسبتها 50% عن سنة.