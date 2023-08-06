منظمة التحرير: إسرائيل صادقت على 310 وحدات استيطانية جديدة الشهر الماضي

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن السلطات الإسرائيلية صادقت على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية الشهر الماضي.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالمنظمة، في بيان، أن السلطات الإسرائيلية طرحت الشهر الماضي ما مجموعه 33 مخططاً هيكلياً، وجرى خلالها المصادقة على بناء 310 وحدات استيطانية، وأصدرت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي 139 إخطاراً لهدم ووقف بناء، وإخلاء منشآت فلسطينية في ارتفاع قياسي ينذر بتنفيذ عمليات هدم كثيرة في المرحلة القادمة بحجة عدم الترخيص.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية الشهر الماضي بلغت ما مجموعة 41 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية، تركزت في محافظتي الخليل وشرق القدس.

وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة في بيان، إن مجلس المستوطنات الإسرائيلية «يشع» يلعب دوراً محورياً في السطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى مجال حيوي للمخططات والمشاريع الاستيطانية.

وذكر البيان أن من بين أبرز تلك المخططات الاستيطانية مشاريع المناطق الصناعية التي تخدم المستثمرين الإسرائيليين، في ظل الحديث عن بناء منطقة صناعية جديدة أعدها مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية على مساحة 2700 دونم.

وبحسب البيان، يفترض بالمنطقة الصناعية الجديدة أن تضم مصانع ملوثة للبيئة بالقرب من مناطق سكنية في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن إسرائيل تقيم نحو 25 منطقة صناعية استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تضم أكثر من 300 منشأة، منها 29 منشأة خاصة بإنتاج المواد الكيماوية.