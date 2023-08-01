«فلكية جدة»: اليوم.. أقرب قمر عملاق في 2023

ستشهد سماء الوطن العربي اليوم، اكتمال قمر مُحرم، وسيمثل ثاني بدر عملاق والأقرب هذا العام، وسيكون مشاهداً طوال الليل. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً، وأن التسمية العلمية هي «بدر الحضيض»، بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض.

وبيّن أن مصطلح القمر العملاق أكثر «جاذبية»، ويعطي انطباعاً خاطئاً بأن القمر سيبدو أكبر بكثير، موضحاً أن البدور العملاقة في الواقع لا تبدو أكبر من البدور العادية التي ترى شهرياً بالعين المجردة.

وقال أبوزاهرة: «أقرب قمر عملاق سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي، وسيكون بلون برتقالي بسبب مكونات الغلاف الجوي حول الأرض التي ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق، وستتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد».

وأضاف: «سيصل أقرب قمر عملاق لحظة الاكتمال عند الساعة 9:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة 357.528 كيلومتراً، وذلك بالتزامن مع قرب وصوله إلى نقطة الحضيض، وهذا سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنحو 14% وإضاءته أكبر بنحو 30% مقارنة بما يكون عليه في أبعد مسافة له (الأوج) من الأرض»، وعند مقارنة أقرب قمر عملاق مع غالبية أقمار البدور الشهرية (المتوسط) فإن حجمه الظاهري سيكون أكبر بنسبة 7% وإضاءته أكثر بنسبة 15%، لذلك فإن الاختلاف ليس كبيراً.

ولفت أبوزاهرة الانتباه إلى أن أقرب قمر عملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر، وهو أمر طبيعي، مضيفاً أنه في كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبب ظاهرة المد والجزر.