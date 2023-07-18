22 حالة طلاق يومياً في الكويت خلال النصف الأول

سجلت وزارة العدل الكويتية 6759 حالة زواج خلال 154 يوماً الأولى من العام الجاري بمعدل 43.8 حالة يومياً، مقابل 3913 حالة طلاق منذ مطلع يناير الماضي.

وأظهرت إحصائية الوزارة التي حصلت «السياسة» على نسخة منها - وشملت الفترة من مطلع يناير الماضي حتى الثالث من يونيو الفائت - أن حالات الزواج التي كان فيها الزوج كويتي الجنسية بلغت 5254 حالة، بينها 4213 زوجة كويتية، و1041 زوجة غير كويتية. وبينت أن هناك 1505 حالات زواج لزوج غير كويتي، منها 295 حالة كانت الزوجة فيها كويتية، و1210 زوجات غير كويتيات. وبشأن إحصائيات الطلاق، شهدت الفترة من بداية العام إلى نهاية يونيو الماضي 3913 حالة طلاق، منها 2947 حالة كان فيها الزوج كويتياً.

وفي تفاصيل الحالات، شهدت أروقة محاكم الأسرة 2450 حالة طلاق لزوج كويتي من زوجة كويتية، و497 حالة طلاق لزوج كويتي من زوجة غير كويتية.

وعن حالات الطلاق للزوج غير الكويتي، أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحالات بلغ 966 حالة، منها 270 حالة كانت فيها الزوجة كويتية، و696 حالة طلاق لزوج غير كويتي من زوجة غير كويتية.

وذكرت الوزارة في الإحصائية الصادرة أن حالات الطلاق هي حالات عامة وغير خاصة في الفترة نصف السنوية.

• أظهرت إحصائية الوزارة التي حصلت «السياسة» على نسخة منها - وشملت الفترة من مطلع يناير الماضي حتى الثالث من يونيو الفائت - أن حالات الزواج التي كان الزوج فيها كويتي الجنسية بلغت 5254 حالة، بينها 4213 زوجة كويتية، و1041 زوجة غير كويتية.