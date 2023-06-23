إسرائيل تهدم منزل فلسطيني بالضفة الغربية وتقتل 3 بغارة جوية في جنين

هدمت قوات إسرائيلية أمس، منزل فلسطيني يشتبه في أنه قتل جندياً إسرائيلياً العام الماضي، في أحدث عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء الهدم خلال أسبوع من التوترات المتصاعدة والعنف المتواصل في الضفة الغربية، وبعد ساعات قليلة من قيام إسرائيل بغارة جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين بالقرب من مدينة جنين، وهاجم مستوطنون إسرائيليون قرى فلسطينية انتقاماً لمقتل أربعة إسرائيليين قبل يوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر الأربعاء، إنه حدد خلية داخل مركبة مشبوهة يُزعم أنها مسؤولة عن هجمات إطلاق النار الأخيرة على المستوطنات اليهودية.

وفي وقت مبكر أمس، نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلاً مصوراً يظهر جنوداً يقومون بهدم محكم لشقة فلسطيني مشتبه فيه. وأفاد الجيش بأن القوات تعرضت لهجوم خلال العملية في مدينة نابلس.

والمنزل مملوك لكمال جوري، أحد فلسطينيين يشتبه في قتلهما السارجنت إيدو باروخ في إطلاق نار من سيارة مسرعة في شمال الضفة الغربية في أكتوبر. واعتقله الجيش الإسرائيلي هو ومشتبهاً فيه آخر في فبراير. وهدم الجيش منزل المشتبه فيه الثاني في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي غزة أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل ناشط فلسطيني ونجله، أمس، بحادث إطلاق نار في جباليا شمال القطاع.

وقدم مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، رسالة عاجلة لرئيسة مجلس الأمن الدولي، مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، طالب فيها «مجلس الأمن والأمين العام باتخاذ إجراءات فورية لمساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني».