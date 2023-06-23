صندوق النقد الدولي يحقق هدف تخصيص 100 مليار دولار للبلدان الفقيرة

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أنّه تمّ تحقيق هدف تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرة، وهي أصول احتياط لصندوق النقد الدولي يمكن استخدامها للتنمية والتحوّل المناخي. وقالت غورغييفا خلال القمة الدولية لميثاق مالي جديد في باريس «تمّ تحديد الهدف عند 100 مليار دولار». وأضافت خلال مشاركتها في اجتماع بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس البنك الدولي أجاي باغا، «حققنا الهدف، لدينا 100 مليار».

وكان المجتمع الدولي اتفق في عام 2021 على مبدأ إصدار عالمي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، منها 33 ملياراً تعود بشكل تلقائي إلى إفريقيا، من خلال مبدأ الحصص داخل المؤسسة التي يوجد مقرها في واشنطن.

وكانت الفكرة هي الذهاب إلى أبعد من ذلك وزيادة المبلغ المخصّص للبلدان الفقيرة إلى 100 مليار، عن طريق إعادة تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة من البلدان الغنية. غير أن هذا الأمر استغرق وقتاً أطول ممّا كان متوقعاً.

وتُعد إعادة التخصيص هذه جزءاً من سلسلة من الالتزامات التي تعهّدت بها الدول الغنية للدول الفقيرة، والتي يتمّ التباطؤ في تنفيذها، مثل الإعلان عن توزيع 100 مليار دولار سنوياً، والذي تم تحديده خلال مؤتمر الأطراف 2009 من أجل مكافحة آثار تغيّر المناخ.