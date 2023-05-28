رحلة الهبوط الطويلة لليرة رمز للأزمة في تركيا

سجلت الليرة التركية مستوى قياسياً منخفضاً قبل جولة انتخابات رئاسية حاسمة، اليوم، ويبدو أنها تفقد جاذبيتها بشكل متزايد بالنسبة للمستثمرين القلقين، مما ستؤول إليه الأوضاع إذا بقي رجب طيب أردوغان على رأس السلطة.

وأدت السياسات غير التقليدية، التي دعا إليها الرئيس البالغ من العمر 69 عاماً، بهدف تحقيق النمو، إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 80% على مدى السنوات الخمس الماضية، وتكريس مشكلة التضخم، وانهيار ثقة الأتراك بعملتهم.

ولعبت السلطات منذ أزمة 2021 المؤلمة دوراً عملياً متزايداً في أسواق الصرف الأجنبي، لدرجة أن بعض خبراء الاقتصاد صاروا الآن يناقشون علناً ما إذا كان لايزال من الممكن اعتبار أن الليرة قد جرى تعويمها بشكل حر.

وأصبحت تحركات الليرة اليومية صغيرة بشكل غير طبيعي، وتتجه في الغالب إلى اتجاه واحد هو التراجع.

وصارت شركات التصدير ملزمة الآن ببيع 40% من عائدات النقد الأجنبي للبنك المركزي، في حين أن خطة حماية الودائع المصرفية من تقلبات سعر الصرف، والتي ساعدت في القضاء على اضطرابات عام 2021، لاتزال حائط دفاع حاسم، رغم احتمال أن يكون باهظ التكلفة.

قال مدير ديون الأسواق الناشئة لدى «جي.إيه.إم» لإدارة الأصول بول مكنامارا: «الشيء الأساسي هو الإبقاء على (قيمة) الليرة بشكل مصطنع».

ووضع المودعون نحو 33 مليار دولار في حسابات مصرفية محمية بموجب الخطة في الشهرين الماضيين، ليصل المجموع إلى 121 مليار دولار، أي ما يقرب من ربع الودائع التركية بأكملها.

وقال مكنامارا: «بشكل رئيس، من المستحيل إيجاد حل سهل وجيد لكل ذلك».

صدقية

قالت مصادر مطلعة بالحكومة تحدثت لـ«رويترز» في الأيام الماضية، إن خلافاً يدور حالياً حول التمسك بالاستراتيجية الاقتصادية الحالية التي تعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة، أو التحول إلى سياسات تقليدية بدرجة أكبر بعد الانتخابات.

الحد من الانخفاض

وحدَّت الإدارة الوثيقة لليرة من انخفاضها إلى ما يزيد قليلاً على 2% منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قبل أسبوعين، لكن أشارت أسواق رئيسة أخرى إلى مخاوف قوية من أن أردوغان لن يغير مساره.

وارتفعت تكلفة تأمين ديون تركيا ضد التخلف عن السداد 40%، وهبطت السندات الدولية بما راوح بين 10 و15%، وسجلت مقاييس التقلبات الرئيسة في سوق العملات الأجنبية على مدى عام واحد مقبل أو يزيد مستويات قياسية مرتفعة.

يقول الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دارون عاصم أوغلو، إن «المشكلة تكمن في مزيج السياسات واحتياطات العُملات الأجنبية والذهب المتضائلة».

وأضاف عاصم أوغلو: «أنا مقتنع بأن ما لدينا الآن لا يمكن أن يستمر». وتساءل قائلاً «حسابات الليرة المحمية بالدولار، هل هي ذات صدقية؟»، مشيراً إلى كلفتها المحتملة على الحكومة، في حالة حدوث أزمة كاملة، وحقيقة أن أسعار الصرف الموازية تُعرض الآن على نطاق واسع في الأسواق التركية بسبب الطلب على الدولار.

وأضاف: «إننا نعود إلى التسعينات»، في إشارة إلى مرحلة سبقت واحدة من أشد أزمات تركيا، والتي بلغت ذروتها في هبوط حاد لقيمة العملة في عام 2001.

هل بدأ العد التنازلي الأخير؟

تتجه الأنظار الآن إلى احتياطيات العملات الأجنبية والليرة مع تجاوزها مستوى 20 مقابل الدولار، وهي أحدث محطة رئيسة في رحلة هبوطها الطويلة.

وقال عاصم أوغلو إنه «من الصعب التكهن فيما إن كانت ستحدث أزمة أو توقيت حدوثها. ومن المتوقع أن يعزز الموسم السياحي القوي الاحتياطيات مجدداً على المدى القصير، كما أن خزائن الدولة تلقت في الآونة الأخيرة تدفقات من دول صديقة وروسيا أيضاً».

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، توقع محللون لدى جيه.بي مورغان، أن تنخفض الليرة إلى مستوى 30 مقابل الدولار دون تحول واضح نحو سياسات تقليدية.

ويفترض هؤلاء المحللون الآن أن أردوغان يضمن النصر، اليوم الأحد، وسيفي بوعوده في حملته الانتخابية بزيادة الدخل، وإعادة بناء البلاد بعد زلزال فبراير الماضي.

قلق

ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أنه إذا تعافت السوق مجدداً، فقد تلجأ السلطات إلى المزيد من ضوابط رأس المال الصارمة، وهو أمر قالت الحكومة مراراً إنها لا تدرسه، بينما تسعى لسد فجوة التمويل الخارجي البالغة 230 مليار دولار، أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

واعتمدت الحكومة على مدى سنوات على أسواق الإقراض بالليرة الدولية، لدرجة أن بيانات بنك إنجلترا المركزي تظهر أن التداول في المراكز الرئيسة مثل لندن قد تقلص إلى أقل من 10 مليارات دولار في اليوم في المتوسط، من 56 مليار دولار في عام 2018.

وأدى الخلل المتزايد في سوق العملات إلى انحسار التفاؤل الذي جلب في السابق العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا.

وعن ذروة ازدهار عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، قال عاصم أوغلو «لم يكن يُنظر إلى تلك الأصول على أنها أصول رخيصة، بل كان يُنظر إليها على أنها جواهر». ورداً على سؤال عن الوضع الذي يواجهه أردوغان الآن، على افتراض فوزه، قال: «لا أرى بالضرورة مخرجاً سهلاً».

سياسات أردوغان غير التقليدية أثارت أزمات متكررة.

أسئلة ما بعد الانتخابات تلقي بظلالها على الأسواق

سجلت الليرة التركية مستوى قياسياً منخفضاً قبل جولة انتخابات رئاسية حاسمة، اليوم، ويبدو أنها تفقد جاذبيتها بشكل متزايد بالنسبة للمستثمرين القلقين، مما ستؤول إليه الأوضاع إذا بقي أردوغان على رأس السلطة.