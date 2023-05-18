استطلاع: أكثر من نصف الأميركيين يعتبرون الذكاء الاصطناعي خطراً على مستقبل البشرية

كشف استطلاع للرأي أجرته، رويترز/إبسوس، ونُشر أمس، أن معظم الأميركيين يرون أن النمو السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد يعرض مستقبل البشرية للخطر. ويشعر أكثر من ثلثي الأميركيين بالقلق من التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي، ويرى 61% منهم أنه قد يهدد الحضارة.

وبعدما أصبح تطبيق الدردشة «شات جي.بي.تي»، الذي ابتكرته شركة «أوبن إيه.آي»، ويستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأسرع نمواً على الإطلاق ضمن التطبيقات الإلكترونية، بدأ سباق تنافس في مجال الذكاء الصناعي، إذ تسعى شركات تكنولوجيا كبيرة، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» للتفوق على بعضها في هذا المجال. ويشعر المشرعون وشركات الذكاء الاصطناعي على حد سواء بالقلق. وقدم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه.آي» شهادته أمام الكونغرس الأميركي، أول من أمس، وعبّر عن خوفه من سوء الاستخدام المحتمل لهذه التكنولوجيا، وطالب بوضع تنظيمات لها.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن عدد الأميركيين الذين يتوقعون نتائج سلبية من استخدام الذكاء الصناعي ثلاثة أمثال العدد الذي لا يتوقع ذلك. ووفقاً للبيانات، يرى 61% من المشاركين في استطلاع الرأي أن الذكاء الاصطناعي يشكل خطراً على الإنسانية، في حين يعارض ذلك 22% فحسب، و17% لم يحسموا أمرهم. وبينما يشعر الأميركيون بالقلق بشأن الذكاء الاصطناعي، فإن الجريمة والاقتصاد يحتلان مرتبة أعلى في قائمة اهتمامات الأميركيين اليومية، إذ يؤيد 77% زيادة تمويل الشرطة لمكافحة الجريمة، فيما عبّر 82% عن خوفهم من حدوث ركود.

وأجرى استطلاع الرأي عبر الإنترنت، وشارك فيه 4415 من البالغين الأميركيين في الفترة بين التاسع من مايو والـ15 من الشهر نفسه.

• بعدما أصبح تطبيق الدردشة «شات جي.بي.تي»، الذي ابتكرته شركة «أوبن إيه.آي»، ويستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأسرع نمواً على الإطلاق ضمن التطبيقات الإلكترونية، بدأ سباق تنافس في مجال الذكاء الصناعي، إذ تسعى شركات تكنولوجيا كبيرة، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» للتفوق على بعضها بعضاً في هذا المجال.