أي تحوّل ديمقراطي في موسكو يعتمد على كسب أوكرانيا للحرب

اعتبر بطل الشطرنج الروسي السابق، والمعارض البارز للكرملين، غاري كاسباروف، الليلة قبل الماضية، أن «الشرط المسبق» لإحداث تحول ديمقراطي في روسيا هو إنزال أوكرانيا الهزيمة بموسكو في الحرب.

وقال كاسباروف، خلال ندوة حول «المستقبل الديمقراطي» لروسيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن «التحرر من فاشية (الرئيس فلاديمير) بوتين يمر عبر أوكرانيا». وأضاف «الروس يعيشون في فقاعة لا يمكن كسرها إلا إذا انهارت فكرة الإمبراطورية بسبب هزيمة عسكرية».

ولفت كاسباروف، الذي خرج من روسيا قبل نحو عقد، إلى أن «الهزيمة ستحدث عندما يدركون أنهم يخسرون الحرب»، وليس بالحكم على المكاسب والخسائر على الأرض. وشارك في الندوة أيضاً رجل الأعمال، ميخائيل خودوركوفسكي، والناشطة الحقوقية، زانا نيمتسوفا، ابنة المعارض بوريس نيمتسوفا الذي قضى اغتيالاً، وإيرينا شيرباكوفا، الشريكة في تأسيس منظمة «ميموريال» التي نالت جائزة نوبل للسلام.

وحض كاسباروف الغرب على مواصلة دعمه لكييف، قائلاً إن «أي إنفاق ليس بكثير على أوكرانيا».

وقال خودروكوفسكي، الذي كان أحد أكبر أثرياء روسيا قبل أن يزج به في السجن بين عامي 2003 و2013: «ما نخشاه هو خفض التصعيد»، وأن يخفف حلفاء كييف دعمهم.

أما شيرباكوفا، التي أغلقت السلطات الروسية منظمتها غير الحكومية نهاية عام 2021، فقد أعلنت أنها تشارك وجهة النظر القائلة إن نصر أوكرانيا أمر أساسي.

وقالت: «إنه وقت مأساوي، من المؤلم الإشادة بالأوكرانيين لأنهم يدفعون بدمائهم (...)، لكن على المرء أن يكون بالغ الشجاعة ليخرج إلى الشارع في روسيا».

وأشارت إلى أن عملية «تلاعب مطلقة» تحدث في روسيا، وأن «التاريخ تتم إعادة كتابته»، لأن الروس «لا يشعرون بالحاجة إلى مواجهة الجرائم التي ارتكبت في الماضي» خلال الحقبة السوفييتية.

وقالت نيمتسوفا إن «أحد الأخطاء بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، هو أنه لم تُبذل جهود كافية لشرح ما تعنيه الديمقراطية للناس».

وتابعت «من أجل روسيا ديمقراطية محتملة في المستقبل، يجب أن نتحدث إلى المجتمع الروسي (...). غالبية الناس محايدون وغير مهتمين بأوكرانيا، ويعتقدون أنه لا يمكن أن يكون لهم أي تأثير، لذلك يستسلمون». وأكدت «مهمتنا الأكبر هي مساعدتهم على التفكير في الفظائع المرتكبة في أوكرانيا».

كاسباروف يحض الغرب على مواصلة دعمه لكييف، قائلاً إن «أي إنفاق ليس بكثير على أوكرانيا».